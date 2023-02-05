Тренер: последний поединок Федора Емельяненко стоило отменить из-за проблем со здоровьем

Александр Мичков, тренер российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, сообщил, что его подопечный плохо подготовился к последнему бою из-за проблем со здоровьем. По словам тренера, поединок нужно было отменить, однако Емельяненко отказался это сделать. Последний поединок в карьере Федора Емельяненко закончился поражением. Победу одержал американский боец Райан Бейдер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Емельяненко

Фото: Greg Beacham / AP Федор Емельяненко

Фото: Greg Beacham / AP

«Для того чтобы бой завершился иначе, его на этот раз надо было отменить и не драться. Все потому, что Федор переболел, но он никогда от боев не отказывался — в этот раз было то же самое. У него больше 20 лет грыжа, на первой неделе второго сбора заклинило спину. Он тренировался с обезболивающими, лечил спину и тренировался — готовиться с такой травмой очень сложно»,— сказал ТАСС Александр Мичков.

Тренер добавил, что во время подготовки к бою Федор Емельяенко летал за визой в Армению, из-за чего потерял время. В связи с этим на втором этапе «подготовки не были никакой», сказал он. «Результат, как говорится, налицо»,— подчеркнул Александр Мичков.

Бой Федора Емельяненко прошел сегодня, 5 февраля, в Лос-Анджелесе и завершился техническим нокаутом российского бойца в первом раунде. За свою карьеру 46-летний Емельяненко одержал 40 побед в 48 поединках (один из боев был признан несостоявшимся).

Впервые о завершении карьеры Федор Емельяненко сообщил в 2012 году. В 2019-м он подписал контракт с Bellator, в рамках которого провел семь поединков. Из них — три поражения и четыре победы. После сегодняшнего боя Федор Емельяненко в своем Telegram-канале написал: «Я закончил. Спасибо всем».

Лусине Баласян