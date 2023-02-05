Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула неподалеку от Одессы

Румынская баржа, перевозившая 860 тонн пшеницы на борту, затонула в украинском порту Рени в Одесской области. Об этом сообщил румынский канал Pro TV.

Во время погрузки зерна на баржу вода начала заливать машинное отделение. Экипаж из пяти человек успел спастись, но удержать на плаву судно не удалось. Причины происшедшего пока неизвестны. Баржа принадлежит румынской компании, штаб которой находится в городе Констанца на юго-востоке страны.

По данным Минсельхоза Турции от 8 января, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 16,9 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна.

Подробнее о том, что происходит на 347-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина