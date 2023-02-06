С оглядкой на ЦБ

После всплеска активности на российском долговом рынке в декабре 2022 года в январе эмитенты существенно сократили активность. Они привлекли на внутреннем рынке менее 30 млрд руб., из которых две трети пришлось на размещение одного эмитента. Однако в феврале эксперты ждут роста активности корпоративных заемщиков, чему может поспособствовать прояснение денежно-кредитной политики ЦБ на первом в этом году заседании совета директоров по ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным агентства Cbonds, после яркого завершения 2022 года (см. “Ъ” от 11 января) корпоративные заемщики заметно сократили активность на рынке публичного долга в январе нового года. За месяц они провели на внутреннем рынке менее четырех десятков размещений на общую сумму чуть более 28 млрд руб. Этот результат в 35 раз меньше показателя декабря (985 млрд руб., не учтены размещения в юанях и замещающие облигации), однако в 1,7 раза выше показателя января 2022 года.

Впрочем, даже полученный результат во многом стал возможен благодаря одному эмитенту — банк «Дом.РФ» разместил облигации в объеме 20 млрд руб. «В январе было размещено шесть выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 1,86 млрд руб., а также три выпуска инвестиционных облигаций Сбербанка и ВТБ»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Кроме того, по его оценке, на внебиржевом рынке состоялось размещение 16 выпусков структурных облигаций на 3,75 млрд руб.

Январь традиционно не самый лучший период времени для долгового рынка, так как четвертая часть месяца приходится на официальные праздничные и выходные дни. «Наряду с затянувшимися новогодними отпусками на поведение эмитентов влияет крайне высокая активность в декабре прошлого года, когда много компаний реализовали свой выход на рынок, не дожидаясь открытия нового рабочего сезона»,— отмечает господин Ермак.

К тому же, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, потребности в рефинансировании старых долгов и в новых инвестициях в январе традиционно небольшие. «У эмитентов впереди еще целый год на реализацию инвестиционных планов. Компании не спешат занимать заранее»,— отмечает эксперт.

Рыночные условия по сравнению с декабрем не претерпели заметных изменений, ставки остались примерно на тех же уровнях. По итогам января доходности ОФЗ сроком обращения два-три года составили 8,2–8,6% годовых против 8,4–8,8% годовых в конце декабря. При этом на объемы размещений на первичном рынке, как считает старший вице-президент офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич, повлияла неопределенность аналитиков относительно прогнозов динамики ключевой ставки Банка России. «На рынке сложилась нетипичная ситуация: отсутствует консенсус прогнозов по поводу дальнейшего направления движения ставок, они являются в прямом смысле противоположными»,— отмечает госпожа Амброжевич. В таких условиях эмитенты традиционно стараются дождаться большей определенности в поведении финансового регулятора.

В феврале участники рынка ожидают активизации первичных размещений корпоративных заемщиков. Это обусловлено большим количеством рабочих дней и общим повышением деловой активности, считает Дмитрий Монастыршин. В начале февраля разместили облигации «РусГидро» и «Сегежа» на сумму 41 млрд руб. По данным Rusbonds, в ближайших планах размещение у «Магнита», Сбербанка, «Газпрома», РСХБ, «Ростелекома», «Дом.РФ» на сумму не менее 140 млрд руб.

По мнению Александра Ермака, активность корпоративных эмитентов вырастет со второй декады февраля после опорного заседания Банка России (10 февраля), который кроме решения по ключевой ставке должен обновить свои макроэкономические прогнозы. Большинство аналитиков ожидают, что по итогам этого заседания ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5%, но может ужесточить сигналы относительно ее дальнейшего движения. По их мнению, намеки на возможное повышение ставки в обозримом будущем могут подтолкнуть эмитентов к более активному привлечению финансирования по текущим ставкам.

Виталий Гайдаев