Женщинам-госслужащим разрешили выезжать из Украины со своими несовершеннолетними детьми

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что женщинам, занимающим посты в госорганах и органах местного самоуправления, разрешено пересекать границу со своими несовершеннолетними детьми или с целью посещения их за границей. Ранее правительство Украины запретило госслужащим выезжать за границу без уважительной причины.

«Недавно Кабмином были введены новые правила пересечения границы для госслужащих и представителей органов местного самоуправления. Однако украинские женщины-чиновницы могут беспрепятственно посещать своих детей, находящихся за границей»— говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Для пересечения границы необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка. Также женщина, состоящая на службе в госорганах, может выехать из Украины, если в базе данных пограничной службы есть данные, подтверждающие, что ее дети состоят на консульском учете за рубежом.

27 января правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд за границу для госслужащих без уважительных причин. Постановление действует до завершения военного конфликта. Документ распространяется на народных депутатов, чиновников, прокуроров, судей и других представителей власти.

Лусине Баласян