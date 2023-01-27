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Коммерсантъ FM
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Украинские чиновники не смогут покидать страну без уважительных причин

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому должностные лица не смогут покинуть страну без уважительных причин до завершения вооруженного конфликта с Россией. Действие постановления распространится на народных депутатов, чиновников, прокуроров, судей и других представителей власти.

«Должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми можно. Кататься на отдых — нет»,— написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

Он пояснил, что принятие постановления необходимо для исполнения указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 24 января президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение СНБО о запрете на выезд из страны для чиновников в период мобилизации и действия военного положения. «Теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров»,— заключил господин Шмыгаль.

На текущей неделе на Украине произошел ряд кадровых перестановок, сопровождавшихся публичными скандалами. 24 января с поста замглавы генпрокурора Украины был уволен Алексей Симоненко. Он на десять дней уезжал праздновать Новый год вместе с семьей в испанский курортный город Марбелья, для чего использовал машину бизнесмена Григория Козловского.

О причинах и последствиях кадровых перестановок на Украине — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Андрей Сапожников

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