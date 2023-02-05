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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху: мы с Путиным нашли компромисс в отношениях

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о компромиссе в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это в интересах Израиля и не нарушает интересы РФ.

«В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля и не нарушает национальные интересы России. <...> Таким образом, мы решили действовать каждый на своей стороне»,— сказал господин Нетаньяху французскому телеканалу LCI (цитата по ТАСС).

Израиль в российско-украинском конфликте поддерживает Киев, однако не отправляет ему вооружение. Господин Нетаньяху обещал, что его правительство вновь рассмотрит возможность отправки оружия Украине. Израильский премьер в начале февраля намекнул, что целью удара по иранскому Исфахану могли стать беспилотники, которые Иран поставляет России (Москва и Тегеран факт таких поставок отрицают).

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль ограничивается намеками».

Леонид Уварчев

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