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Коммерсантъ FM
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Атлантический дивизион победил в Матче звезд НХЛ, Кучеров забил гол

Атлантический дивизион обыграл Центральный дивизион в финале Матча звезд НХЛ. Матч завершился со счетом 7:5 (3:0, 4:5). В составе Атлантического дивизиона сыграли россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский, за Центральный дивизион выступили Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко.

Голы забили: Мэттью Ткачак (1), Никита Кучеров (5), Дилан Ларкин (10, 13, 19), Давид Пастрняк (18), Расмус Далин (20) — Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (19), Клейтон Келлер (20), Натан Маккиннон (20), Кейл Макар (20).

Матч звезд НХЛ в 2023 году стал рекордным по числу выступивших россиян. В турнире приняли участие девять российских хоккеистов.

Леонид Уварчев

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