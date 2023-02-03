The Times of Israel: премьер Израиля Нетаньяху согласился направить Украине военную помощь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил готовность поставить военную помощь Украине. При этом, как сообщил источник The Times of Israel, израильский премьер подчеркнул, что он не сможет зайти слишком далеко в этом вопросе, не спровоцировав Россию.

Вместе с тем, сообщает издание, на брифинге после встречи Биньямин Нетаньяху не подтвердил готовность направить военную технику или вооружение Украине. Он сказал, что в ходе разговора «объяснил политику» Израиля. Деталей премьер не привел. Прежде Израиль придерживался политики нейтралитета в российско-украинском конфликте и отказывался от поставок вооружения.

1 февраля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN на вопрос о поставках Киеву системы ПВО «Железный купол» ответил, что «думает над этим». Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос, в частности, в контексте «сложных отношений с Россией». Помимо «Железного купола» в 2022 году Украина запрашивала у Израиля противотанковые ракеты Strike.

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Лусине Баласян