Иран раскритиковал МАГАТЭ за публикацию «недостоверного» доклада

Иранские власти раскритиковали действия гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси из-за обнародованного доклада МАГАЭ о нарушениях на одном из объектов в Иране. Недовольство Тегерана вывал тот факт, что данные в документе были «неточными».

МАГАТЭ в конфиденциальном докладе, с которым ранее ознакомилось AFP, заявило, что Иран существенно изменил соединение между двумя центрифужными блоками, обогащающими уран до 60% на объекте в Фордо, без предварительного уведомления.

«Мы направили в агентство письмо о том, что … была допущена ошибку и представлен неверный отчет»,— цитирует государственное информационное агентство IRNA Мохамада Эслами, главу Организации по атомной энергии Ирана. «Тем не менее, гендиректор вновь поднял этот вопрос в средствах массовой информации»,— заявил господин Эслами, отметив, что это «непрофессионально и неприемлемо».

Ранее «евротройка» и США раскритиковали Иран за сокрытие от МАГАТЭ изменений в работе ядерного объекта.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Переговоры о возобновлении СВПД, начавшиеся в апреле 2021 года, зашли в тупик.

Мария Федотова