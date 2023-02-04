«Евротройка» и США раскритиковали Иран за сокрытие от МАГАТЭ изменений в работе ядерного объекта

Великобритания, Германия, США и Франция отреагировали на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о незадекларированных Ираном изменениях на ядерном объекте в Фордо. Страны сочли недостаточными объяснения Тегерана о том, что произошедшее стало результатом ошибки.

«Мы призываем Иран выполнять международные обязательства, наложенные на него всеобъемлющими соглашениями о гарантиях с МАГАТЭ, и полностью сотрудничать с агентством в обеспечении соответствующих гарантий в Фордо»,— говорится в совместном заявлении.

«Евротройка» и США считают, что производство Ираном обогащенного урана в Фордо несет в себе «значительные риски для режима нераспространения и не объясняется гражданскими потребностями».

Делегация МАГАТЭ посетила Фордо с необъявленной инспекцией в январе. По итогам миссии агентство раскритиковало Иран за незадекларированное изменение работы двух каскадов центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ основан на устаревшей информации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран сбивают с ядерного курса».

Леонид Уварчев