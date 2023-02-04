Экс-чемпион UFC Макгрегор проведет первый бой с 2021 года против Чендлера

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 34-летний ирландец Конор Макгрегор проведет бой против 36-летнего американца Майкла Чендлера. Об этом объявил президент UFC Дейна Уайт, его слова приводит агентство Reuters. Макгрегор впервые выйдет в октагон после перелома ноги, который он получил в поединке с Дастином Порье в июле 2021 года.

Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории, так же как и Чендлер. Ирландец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений, американец — 23 победы и 8 поражений.

Бой запланирован по окончании сезона реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter, которое стартует на ESPN 30 мая, дата поединка пока неизвестна. В шоу Макгрегор вместе с Майклом Чендлером будут тренировать две команды перспективных бойцов.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, специализированное на смешанных боевых искусствах. Проводится под эгидой UFC с января 2005 года.

Мария Федотова