Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-чемпион UFC Макгрегор проведет первый бой с 2021 года против Чендлера

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 34-летний ирландец Конор Макгрегор проведет бой против 36-летнего американца Майкла Чендлера. Об этом объявил президент UFC Дейна Уайт, его слова приводит агентство Reuters. Макгрегор впервые выйдет в октагон после перелома ноги, который он получил в поединке с Дастином Порье в июле 2021 года.

Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории, так же как и Чендлер. Ирландец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений, американец — 23 победы и 8 поражений.

Бой запланирован по окончании сезона реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter, которое стартует на ESPN 30 мая, дата поединка пока неизвестна. В шоу Макгрегор вместе с Майклом Чендлером будут тренировать две команды перспективных бойцов.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу американского производства, специализированное на смешанных боевых искусствах. Проводится под эгидой UFC с января 2005 года.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...