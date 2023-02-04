Газета The Times сообщила о намерениях Бориса Джонсона и Лиз Трасс вернуться на руководящие посты

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику на фоне растущей напряженности в Кабинете действующего премьера Риши Сунака, сообщает The Times со ссылкой на источники, близкие к бывшим главам правительства.

Один из собеседников газеты сообщил, что госпожа Трасс планирует в скором времени опубликовать статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и поддерживать производство товаров и услуг в стране, вступив тем самым в заочный спор с господином Сунаком. Экс-премьер, находясь у власти, проводила политику «меньше налогов, больше частной инициативы», что, по словам Риши Сунака, привело к хаосу в экономике Великобритании.

Один из соратников госпожи Трасс сообщил газете, что она рассчитывает вновь возглавить Консервативную партию в случае ее поражения на выборах в 2024 году и последующей отставки господина Сунака. Издание отмечает, что опросы общественного мнения долгое время указывают на то, что правящая партия по результатам предстоящих выборов окажется в оппозиции.

По информации газеты, вернуться в большую политику также рассчитывает еще один бывший глава Консервативной партии — Борис Джонсон. Издание напоминает, что во время своего визита в США, который состоялся на этой неделе, он призвал правительство Риши Сунака и других западных союзников к более решительной поддержке Украины. В частности, он заявил, что союзники должны поставить ВСУ истребители и дальнобойные ракеты.

При этом источники в правительстве Великобритании сообщили газете, что в окружении господина Сунака критикуют его стиль управления из-за того, что он не прибегает к широкому делегированию полномочий. По словам собеседников газеты, Риши Сунак настаивает на том, что должен лично вникнуть во все детали, поэтому ни одно серьезное решение не принимается без его утверждения. Один из членов Кабмина заявил газете, что правительство просто не может функционировать в таком режиме.

1 февраля в Великобритании состоялась крупнейшая за последние десять лет забастовка учителей, госслужащих, машинистов поездов и университетских преподавателей. Вышедшие на улицы около полумиллиона человек потребовали от правительства Соединенного Королевства повышения заработной платы в условиях высокой инфляции и экономического кризиса в стране. Протесты могут обернуться серьезными политическими последствиями для премьер-министра Риши Сунака и его Консервативной партии.

Подробнее о политической ситуации в Великобритании — в материале «Британцы уходят в отказ».

Эрдни Кагалтынов