В Перми планируется запустить электробусы от Перми II до Ивы

До конца 2023 года краевые власти планируют получить 16 электробусов. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью газете «Звезда». «Мы планируем, что они выйдут на новый маршрут №81 «Станция Пермь II - м/р Ива», который будет курсировать до нового ЖК «Погода». До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона», - поделился глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее власти Перми рассчитывали запустить маршрут между железнодорожным вокзалом и микрорайоном Ива осенью 2023 года. Планируется, что маршрут №81 будет проходить по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Екатерининской и Луначарского.