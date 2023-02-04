«Инкаб» реструктуризировал свои кредиты в Сбербанке

Пермское ООО «Инкаб» и ПАО «Сбербанк» подписали новые кредитные соглашения сроком на пять лет, тем самым реструктурировав задолженность завода перед банком. Об этом сообщили в пресс-службе «Инкаба». Предприятие совместно с дочерней компанией банка «СберStrategy» также разработало и верифицировало свою стратегию развития в новых глобальных условиях до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Группа компаний «Инкаб» основана в 2007 году, ООО «Инкаб» — ее основное юрлицо. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения. Производственные площадки группы находятся в Перми, Эрфурте (Германия) и Арлингтоне (США). Доля на рынке РФ и СНГ — около 30%. Выручка ООО «Инкаб» в 2021 году составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 282,8 млн руб.

Сбербанк долгое время является партнером группы «Инкаб». Так, в 2011 году финансовая организация выдала ООО «Инкаб» кредит на семь лет в размере 75 млн руб., которые компания направила на реализацию инвестпроекта по расширению и модернизации производства. В 2019-м банк предоставил «Инкабу» средства на выкуп у ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) его долей в уставном капитале предприятия.

Всего ООО «Инкаб» на конец 2022 года выступало залогодателем по 54 договорам, из них 42 договора были заключены со Сбербанком. Осенью прошлого года предприятие заложило в Сбере несколько своих торговых знаков. Общий размер долгосрочных обязательств «Инкаба» в 2021 году составлял 1,3 млрд руб., краткосрочных — 1,4 млрд руб., информацию о финансовых показателях в 2022-м компания еще не раскрывала.