МИД Франции: вступление Украины в НАТО не обсуждается

Вопрос присоединения Украины к НАТО не стоит на повестке дня, сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр. При этом она напомнила, что принципы Хельсинкских соглашений гарантируют каждому государству свободу в выборе своих союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анн-Клер Лежандр

Фото: Umit Donmez / Anadolu Agency / AFP Анн-Клер Лежандр

Фото: Umit Donmez / Anadolu Agency / AFP

«Вступление (Украины.— "Ъ") в НАТО — вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Сейчас идет война»,— сказала госпожа Лежандр в интервью RTVI. О том, когда могут вернуться к обсуждению этого вопроса, она не сказала.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Агентство Blomberg в ноябре писало, что союзники Украины с осторожностью отнеслись к ее запросу, поскольку «обязательства блока по коллективной обороне могут втянуть их в прямой конфликт с Россией». Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что присоединение Украины к НАТО может быть воспринято Россией как враждебный жест.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер