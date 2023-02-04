Генпрокурор Германии рассказал о независимом расследовании военных преступлений на Украине

Генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag сообщил, что страна проводит независимое расследование военных преступлений на Украине. По его словам, количество собранных улик исчисляется трехзначными цифрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Франк

Фото: Heiko Becker / Reuters Петер Франк

Фото: Heiko Becker / Reuters

По словам господина Франка, расследование и сбор информации были инициированы в начале марта 2022 года. Для анализа в большинстве случаев используются общедоступные данные и свидетельства украинских граждан. «В настоящее время, например, мы сфокусированы на обстоятельствах массовых убийств в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру Украины»,— сообщил генпрокурор (цитата по BBC).

«Мы готовимся к возможным будущим судебным разбирательствам — будь то у нас в Германии или в международном суде»,— пояснил господин Франк. По его словам, сейчас обсуждение создания специального международного трибунала еще продолжается.

Инициатива создания международного трибунала по Украине обсуждается с октября 2022 года, когда парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об объявлении политического режима в России «террористическим». 2 февраля в ходе визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине» в Гааге.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».