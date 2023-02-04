Генпрокурор Германии рассказал о независимом расследовании военных преступлений на Украине

Генеральный прокурор Германии Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag сообщил, что страна проводит независимое расследование военных преступлений на Украине. По его словам, количество собранных улик исчисляется трехзначными цифрами.
Петер Франк
Фото: Heiko Becker / Reuters
По словам господина Франка, расследование и сбор информации были инициированы в начале марта 2022 года. Для анализа в большинстве случаев используются общедоступные данные и свидетельства украинских граждан. «В настоящее время, например, мы сфокусированы на обстоятельствах массовых убийств в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру Украины»,— сообщил генпрокурор (цитата по BBC).
«Мы готовимся к возможным будущим судебным разбирательствам — будь то у нас в Германии или в международном суде»,— пояснил господин Франк. По его словам, сейчас обсуждение создания специального международного трибунала еще продолжается.
Инициатива создания международного трибунала по Украине обсуждается с октября 2022 года, когда парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об объявлении политического режима в России «террористическим». 2 февраля в ходе визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине» в Гааге.
О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».