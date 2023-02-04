Bloomberg: разведывательные аэростаты Китая пролетали над США еще при Трампе

Китайский аэростат, об обнаружении которого над североамериканским штатом Монтана впервые сообщили вчера, 3 февраля, является частью более широкой шпионской программы Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Подобные устройства из Китая пролетали над территорией страны и ранее, в частности во время президентства Дональда Трампа.

Американские чиновники отвергают заявление китайской стороны, что аэростат предназначен для наблюдения за погодой. По мнению Вашингтона, шар останется в воздушном пространстве США еще на несколько дней. Однако сбивать его не станут, поскольку риск падения обломков на жилые территории слишком высок, отмечает агентство.

Представители США, пишет Bloomberg, преуменьшают риск, связанный с полетом зонда. Они утверждают, что траектория его полета проходила над территорией, где, по мнению Вашингтона, китайская сторона уже использовала спутники, технологические свойства которых позволяли получать изображения инфраструктуры и военных баз с более высоким разрешением. Кроме того, официальные лица заверяют, что аэростат не представляет угрозы ни военным объектам, ни гражданским лицам, ни самолетам.

Однако в Вашингтоне полагают, что китайские аэростаты способны фотографировать объекты с разных сторон, в отличие от спутников. Замеченный на текущей неделе над США шар задержался над штатами Айдахо и Монтана, где расположены шахты для ядерных ракет и исследовательские центры. По мнению чиновников, китайцы пытались приобрести собственность вблизи национальной лаборатории Министерства энергетики в Айдахо, где правительство проводит военные исследования.

Как уточняет Bloomberg, аэростаты могут быть развернуты неожиданно, поэтому у США будет меньше времени на то, чтобы пресечь их деятельность. Кроме того, зонды оснащены инфракрасными датчиками, что позволяет им предоставлять больше информации.

Об обнаружении китайского пространства над территорией США стало известно вчера. Китай утверждает, что речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется исключительно в научных целях. МИД Китая принес извинения в связи с инцидентом. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен решил отменить свой визит в Китай, запланированный на 5–6 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Милена Костерева