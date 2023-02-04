Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД КНР: РФ и Китай более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил о развитии сотрудничества Москвы и Пекина по всем направлениям. Он сказал об этом по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене»,— говорится в заявлении замминистра (цитата по ТАСС). По его словам, Китай стремится к сотрудничеству в связи с «взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран».

Ма Чжаосюй и Сергей Лавров по итогам встречи выступили за скорейшее восстановление взаимного туризма. Они подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран и строить «справедливый многополярный миропорядок».

США в 2022 году неоднократно предупреждали КНР о рисках введения санкций, если Пекин будет помогать Москве обходить санкции. Китай, в свою очередь, призывал США прекратить поставки оружия на Украину и прекратить подливать масла в огонь в ситуации вокруг Тайваня.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...