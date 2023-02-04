Замглавы МИД КНР: РФ и Китай более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй заявил о развитии сотрудничества Москвы и Пекина по всем направлениям. Он сказал об этом по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене»,— говорится в заявлении замминистра (цитата по ТАСС). По его словам, Китай стремится к сотрудничеству в связи с «взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран».

Ма Чжаосюй и Сергей Лавров по итогам встречи выступили за скорейшее восстановление взаимного туризма. Они подтвердили готовность защищать суверенитет двух стран и строить «справедливый многополярный миропорядок».

США в 2022 году неоднократно предупреждали КНР о рисках введения санкций, если Пекин будет помогать Москве обходить санкции. Китай, в свою очередь, призывал США прекратить поставки оружия на Украину и прекратить подливать масла в огонь в ситуации вокруг Тайваня.

Леонид Уварчев