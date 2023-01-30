Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай пообещал защищать свои компании, если США введут против них санкции

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что власти Китая не будут бездействовать, если США введут санкции против китайских компаний. Она также призвала США прекратить поставки оружия на Украину и прекратить «подливать масла в огонь» в ситуацию вокруг Тайваня.

Мао Нин

Мао Нин

Фото: Yew Lun Tian / Reuters

Мао Нин

Фото: Yew Lun Tian / Reuters

«Вместо того чтобы задуматься о своих действиях, у американской стороны есть беспочвенные подозрения и обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем такой беспочвенный шантаж, не будем сидеть сложа руки и наблюдать, как США необоснованно ущемляют законные права и интересы китайских компаний»,— сказала Мао Нин на брифинге (цитата по ТАСС). По ее словам, Китай «постоянно принимает все возможные усилия» для мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

В конце 2022 года Министерство торговли США внесло в санкционный список 36 компаний. В подсанкционном списке США уже находятся десятки китайских компаний, в том числе Huawei, ZTE и SMIC. В США утверждают, что эти компании угрожают их национальной безопасности.

Ранее Bloomberg указывало, что администрация США обвинила китайские компании в поддержке России. По данным агентства, в США пытаются выяснить, знали ли китайские власти о том, что их компании оказывают России нелегальную военную и экономическую помощь. Официальные лица США и Китай отказались комментировать эту информацию. Власти США неоднократно грозили Китаю жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...