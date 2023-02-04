Илон Маск оправдан по делу о твите по стоимости Tesla в 2018 году

Американские присяжные в Сан-Франциско оправдали одного из богатейших людей мира, Илона Маска, по иску группы инвесторов Tesla. Они пытались засудить предпринимателя за твит о планах выкупа акций производителя в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters Фото: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

«Слава богу, мудрость людей возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности»,— написал господин Маск в Twitter. Сам предприниматель не присутствовал при вынесении вердикта, но появлялся на судебном процессе.

Илон Маск летом 2018 года написал в Twitter, что хочет выкупить акции Tesla по цене $420, чтобы сделать компанию частной. На тот момент акции стоили примерно на 15% дешевле. Истцы считают, что предприниматель ввел их в заблуждение и вызвал своим твитом резкий рост стоимости акций. Сами они понесли убытки после того, как произошло падение их цены. Господин Маск в суде призывал запретить короткие продажи, так как, по его мнению, шортселлеры заинтересованы в том, чтобы акции упали и Tesla закрылась.

Леонид Уварчев