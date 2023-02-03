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Песков о поставках дальнобойного оружия ВСУ: нужно помнить, что Путин говорил в Волгограде

Сегодня, 3 февраля, Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2,2 млрд — он, в частности, включает системы ПВО Hawk и высокоточные дальнобойные снаряды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это событие. Он призвал не забывать, что Владимир Путин говорил в Волгограде.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»). О каком именно заявлении идет речь, пресс-секретарь не уточнил.

Вчера, 2 февраля, Владимир Путин выступал на праздничном концерте в Волгограде в канун празднования 80-летия победы советской армии в Сталинградской битве. Он сказал, что России угрожают танками с крестами (немецкие Leopard) и ей «есть чем ответить». По мнению президента, попытка одержать победу над Россией на поле боя не закончится применением бронетехники.

О вчерашних заявлениях президента — в материале «Ъ» «За Волгой для нас врагов нет».

Андрей Сапожников

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