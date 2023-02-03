СКР проверяет необходимость капремонта в здании-памятнике в центре Воронежа

Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Воронежской области начало процессуальную проверку после жалоб жителей на отсутствие капремонта в историческом доме на улице Фридриха Энгельса, 21 в центре Воронежа. Здание 1913 года постройки по проекту архитектора Замятина является памятником истории регионального значения «Дом камергера М.М. Сомова».

По заявлениям жителей, на которые ссылается пресс-служба СКР, в доме «в течение длительного времени ожидают капитальный ремонт», а здание «находится в аварийном состоянии»: «Системы водоснабжения, отопления и канализации пришли в негодность, электропроводка изношена, подвал постоянно затоплен».

Как сообщили в СКР, следователь провел осмотр фасада и общедомового имущества, систем и коммуникаций, провел опрос жильцов, истребовал техническую и правоустанавливающую документацию. «В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка озвученной ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и фонда капитального ремонта»,— заверили в ведомстве.

В конце 2022 года, как сообщал «Ъ-Черноземье», в Воронежской области перенесли сроки программы капремонта многоквартирных домов — она была утверждена на 2023-2052 годы взамен 2014-2044 годов. Причиной стала невозможность выполнения старой программы в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств: она основывалась на нормативных сроках ремонта без учета объективной необходимости. Власти утверждают, что в мае-сентябре в регионе было проведено обследование домов, на основании которого принималось решение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте