«В воздухе пахнет грозой»

Следующие шесть месяцев на Украине будут критическими — глава ЦРУ Уильям Бернс оценил основные угрозы мировой безопасности. По его словам, Кремль в данный момент не настроен на переговоры и продолжает ставить на так называемую усталость Запада. Между тем главным вызовом для США по-прежнему является Китай. Москва, со своей стороны, обвиняет Запад в отказе от диалога, что ухудшает обстановку в зоне украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также считает, что основные участники противостояния к компромиссам не готовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава ЦРУ Уильям Бернс прочитал лекцию о международном положении в Университете Джорджтауна. Сразу можно сказать, что озвученные тезисы не подкупают оптимизмом. Следующие шесть месяцев на Украине будут критическими, Кремль по-прежнему ставит на «политическую усталость» Запада. Однако пока она не наступила, Москва не воспринимает всерьез перспективу каких-либо переговоров. Видимо, как раз через полгода бывшие партнеры, а также власти в Киеве, под влиянием, скажем так, вновь открывшихся обстоятельств, читай успешных действий ВС РФ, одумаются, перестанут упорствовать и воспримут новый старый мировой порядок как данность.

Хотя, надо заметить, что уже прошел без малого год, а коллективный Запад явно не собирается возвращаться в конструктивное русло, более того, последовательно повышает ставки или же реагирует на их повышение бывшими партнерами.

Между тем главный вызов для Америки — по-прежнему Китай, а не Россия. Уровень соперничества с Поднебесной господин Бернс оценивает даже выше, чем противостояние с Советским Союзом в годы Холодной войны. «Соперничество или глобальная конкуренция» — это в данном случае официальный термин, прописанный в Стратегии национальной безопасности США.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, внимательно следит за происходящим на Украине на предмет того, в чью сторону качнется маятник. Именно поэтому Пекин не торопится пока что активно поддерживать Москву, в том числе и вооружениями. Но при этом товарищ Си по-прежнему настроен на партнерство с президентом РФ.

Общий смысл вышесказанного формулируется достаточно просто — пусть они там дерутся между собой, а Китай подождет исхода этого боя. Старая как мир, но очень удобная и выигрышная позиция. Собственно говоря, на этом фоне пока суд да дело, Пекин готовит специальную военную операцию по возвращению острова Тайвань. Не факт, что она состоится, но работа в этом направлении движется. ЦРУ называет дату — 2027 год.

И еще очень неспокойно на Ближнем Востоке. Протесты в Иране вынуждают его проводить все более агрессивную внешнюю политику, одновременно растет напряженность между Израилем и Палестиной. Новый старый премьер-министр Биньямин Нетаньяху активно дает понять, что готов активнее поддерживать Украину, но взамен просит от западных союзников помощи в борьбе с Тегераном.

Вот такая жизнеутверждающая картина от директора ЦРУ Уильяма Бернса. Как пелось в известной советской песне, «Тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой». Как мы видим, уже громыхает, и молнии сверкают, но глобального шторма пока еще не наблюдается. Что здесь сказать? Миру нужна встряска, чтобы прийти в чувство и преодолеть застойные явления. Главное, естественно, вовремя остановиться и не заиграться.

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