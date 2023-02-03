Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«В воздухе пахнет грозой»

Дмитрий Дризе — о выступлении главы ЦРУ по проблемам мировой безопасности

Следующие шесть месяцев на Украине будут критическими — глава ЦРУ Уильям Бернс оценил основные угрозы мировой безопасности. По его словам, Кремль в данный момент не настроен на переговоры и продолжает ставить на так называемую усталость Запада. Между тем главным вызовом для США по-прежнему является Китай. Москва, со своей стороны, обвиняет Запад в отказе от диалога, что ухудшает обстановку в зоне украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также считает, что основные участники противостояния к компромиссам не готовы.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава ЦРУ Уильям Бернс прочитал лекцию о международном положении в Университете Джорджтауна. Сразу можно сказать, что озвученные тезисы не подкупают оптимизмом. Следующие шесть месяцев на Украине будут критическими, Кремль по-прежнему ставит на «политическую усталость» Запада. Однако пока она не наступила, Москва не воспринимает всерьез перспективу каких-либо переговоров. Видимо, как раз через полгода бывшие партнеры, а также власти в Киеве, под влиянием, скажем так, вновь открывшихся обстоятельств, читай успешных действий ВС РФ, одумаются, перестанут упорствовать и воспримут новый старый мировой порядок как данность.

Хотя, надо заметить, что уже прошел без малого год, а коллективный Запад явно не собирается возвращаться в конструктивное русло, более того, последовательно повышает ставки или же реагирует на их повышение бывшими партнерами.

Как Запад обсуждает поставки вооружения Украине

Как Запад обсуждает поставки вооружения Украине

Между тем главный вызов для Америки — по-прежнему Китай, а не Россия. Уровень соперничества с Поднебесной господин Бернс оценивает даже выше, чем противостояние с Советским Союзом в годы Холодной войны. «Соперничество или глобальная конкуренция» — это в данном случае официальный термин, прописанный в Стратегии национальной безопасности США.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, внимательно следит за происходящим на Украине на предмет того, в чью сторону качнется маятник. Именно поэтому Пекин не торопится пока что активно поддерживать Москву, в том числе и вооружениями. Но при этом товарищ Си по-прежнему настроен на партнерство с президентом РФ.

Общий смысл вышесказанного формулируется достаточно просто — пусть они там дерутся между собой, а Китай подождет исхода этого боя. Старая как мир, но очень удобная и выигрышная позиция. Собственно говоря, на этом фоне пока суд да дело, Пекин готовит специальную военную операцию по возвращению острова Тайвань. Не факт, что она состоится, но работа в этом направлении движется. ЦРУ называет дату — 2027 год.

Как в США назвали дату возможного столкновения с КНР

Как в США назвали дату возможного столкновения с КНР

И еще очень неспокойно на Ближнем Востоке. Протесты в Иране вынуждают его проводить все более агрессивную внешнюю политику, одновременно растет напряженность между Израилем и Палестиной. Новый старый премьер-министр Биньямин Нетаньяху активно дает понять, что готов активнее поддерживать Украину, но взамен просит от западных союзников помощи в борьбе с Тегераном.

Вот такая жизнеутверждающая картина от директора ЦРУ Уильяма Бернса. Как пелось в известной советской песне, «Тучи над городом встали. В воздухе пахнет грозой». Как мы видим, уже громыхает, и молнии сверкают, но глобального шторма пока еще не наблюдается. Что здесь сказать? Миру нужна встряска, чтобы прийти в чувство и преодолеть застойные явления. Главное, естественно, вовремя остановиться и не заиграться.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...