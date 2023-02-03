Гендиректор АО «Евразийский» заявил о попытках рейдерского захвата ростовского водоканала

Глава управляющей компании ростовского водоканала АО «Евразийский» Герман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата ресурсоснабжающего предприятия структурами «Альфа-Групп». Сообщение топ-менеджера опубликовано пресс-службой АО «Ростовводоканал».

«Представитель «Альфа-Групп» - компания «Росводоканал» - продолжает предпринимать попытки рейдерского захвата Ростовского Водоканала. Использует при этом запрещённые законом методы и коррупционные связи», — написано в сообщении.

Герман Вишневский также подчеркнул, что имеет все доказательства факта попыток захвата. Глава АО «Евразийский» подчеркнул, что готов обнародовать «сенсационную информацию о коррупционной деятельности Фрадкина А.В.».

В «Росводоканале» на телефонный звонок «Ъ-Юг» не ответили. В «Альфа-Групп» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, попросив прислать письменный запрос.

АО «Ростовводоканал» — ресурсонабжающее предприятие Ростова. В акционном капитале предприятия 75% принадлежат АО «Евразийский» и 25% — Департаменту имущественно-земельных отношений администрации Ростова. Ранее АО «Евразийский» принадлежал семейству Станислава Светлицкого, ныне осужденного за хищение средств. Сейчас акции бывших владельцев компании арестованы и должны быть реализованы на торгах.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что продажа акций, контролирующих АО «Ростовводоканал», отложена на неопределенное время. Объявленные в августе торги заблокированы по требованию Станислава Светлицкого. Стоимость их определяется в судебном порядке.

Анастасия Назарова