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Коммерсантъ FM
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Глава Крыма пообещал отдать все деньги от продажи украинских активов на нужды спецоперации

Власти Крыма направят все деньги, полученные от продажи национализированных активов украинских политиков и бизнесменов, на нужды участников военной операции, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

Глава региона также подчеркнул, что все без исключения объекты будут проданы с торгов без каких-либо вариантов сохранения форм собственности для предыдущих владельцев.

Ранее Госсовет Крыма принял постановление о национализации около 500 объектов имущества украинских бизнесменов и политиков, в частности Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Арсения Яценюка и др.

Кроме того, будут национализированы активы 12 украинских банков («Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанк, Имэксбанк, Пиреус банк МКБ, Экспресс-банк, Укрсоцбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины, КБ «Надра», МТБ-банк, Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк и Проминвестбанк).

Александр Дремлюгин, Симферополь

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