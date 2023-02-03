Владимир Якушев встретился с сенаторами и депутатами Госдумы от УрФО

Полпред президента России по УрФО Владимир Якушев провел встречу с сенаторами и депутатами Государственной думы от субъектов УрФО, в рамках которой призвал их наладить взаимодействие с региональными и муниципальными властями для решения возникающих в округе проблем и сократить «бюрократические препоны и барьеры» для развития бизнеса. Об этом сообщили на сайт полпреда.

По его словам, экономика УрФО справилась с вызовами прошлого года. «Наша экономика не провалилась и никуда не упала. Это, наверное, одна из главных вещей, которую на данный момент можно констатировать. Есть определенные сигналы и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят нам и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства», — заявил полпред

Как ранее обозревал «Ъ-Урал», спецоперация РФ на территории Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года, коснулась всех регионов России, включая входящие в Уральский федеральный округ — региональный рынок столкнулся с уходом крупных зарубежных партнеров и необходимостью перестраивать работу в условиях санкций, а общество — с частичной мобилизацией и ужесточением законодательства, направленного против дискредитации российской армии. Подробнее об этом — в обзоре «Урал в условиях СВО».

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