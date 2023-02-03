Перевозки грузов на ЮВЖД сократились на 6% в январе

В январе 2023 года на Юго-Восточной железной дороге (обслуживает большинство регионов Черноземья, штаб-квартира в Воронеже) перевозки грузов сократились на 6% к январю 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В абсолютном выражении погрузка составила около 7 млн т.

Выросли против тренда перевозки зерна (436,3 тыс. т, рост в 1,5 раза), нефти и нефтепродуктов (133 тыс. т, на 10%), грузов в контейнерах (178,9 тыс. т, на 2,7%).

Наиболее серьезный спад показали перевозки черных металлов (1,1 млн т, снижение на 10,6%), промышленного сырья и формовочных материалов (300 тыс. т, на 10,7%), цемента (121,2 тыс. т, на 8,3%), железной и марганцевой руды (3,4 млн т, на 3,2%).

При этом перевозки пассажиров на ЮВЖД за тот же период увеличились на 8,3%, до до 880 тыс. пассажиров., сообщала ранее пресс-служба дороги.

ЮВЖД как филиал РЖД управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях.

Сергей Калашников

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