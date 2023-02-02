Юго-Восточная железная дорога нарастила пассажирские перевозки до 880 тыс. человек

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД, управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) увеличились в январе 2023 года на 8,3% — до 880 тыс. пассажиров. Такие данные представила пресс-служба ЮВЖД. Большая часть пассажиропотока пришлась на пригородное сообщение — более 517 тыс. пассажиров, что на 1,6% больше, чем в январе 2022 года. В дальнем следовании было отправлено 362 тыс. пассажиров, рост к январю прошлого года составил 20%.

Пассажирооборот в прошедшем месяце составил 656,5 млн пасс-км. Это в 1,7 раза больше, чем в январе 2022-го. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 19,5 млн пасс-км (на 7,3 % больше показателя января прошлого года), в дальнем следовании — 637 млн пасс-км (рост в 1,7 раза).

Мария Старикова