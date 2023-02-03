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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Также он заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение — речь идёт о борьбе с терроризмом»,— сказал президент во вступительном слове.

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