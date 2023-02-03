Рекордный объем ипотечных кредитов выдали в Свердловской области

Свердловчане в декабре 2022 года оформили ипотечные кредиты на 22,2 млрд руб., сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Это стало историческим максимумом за весь период наблюдения. Объем выданных кредитов на покупку квартир в новостройках в декабре составил 10 млрд руб., что на 35% выше показателей 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Число выданных свердловчанам ипотек практически не изменилось относительно декабря 2021 года и составило 6,9 тыс. Ипотечный портфель по сравнению вырос на 17% и составил 421 млрд руб. Жители Свердловской области в декабре оформляли ипотеку в среднем на 3,2 млн руб. сроком на 23 года.

Напомним, по итогам 2022 года объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга увеличился на 65,5% в сравнении с 2021 годом, а спрос на новые квартиры за год снизился на 13,1%. Средняя цена квартир в Екатеринбурге по итогам года составила 5,2 млн руб. — на 23,3% больше, чем в 2021 году. По мнению экспертов, в начале 2023 года на рынке традиционно будет наблюдаться затишье, причин для роста цен сейчас нет.

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Диана Сунагатуллина