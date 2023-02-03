Въезд в Грузию через Верхний Ларс открыли для легковых машин и автобусов

Движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска «Верхний Ларс» возобновилось после расчистки дороги, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение

грузовых автомобилей пока запрещено.

«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:40 3 февраля»,— сказано в Telegram-канале ведомства.

Вчера вечером, 2 февраля, управление МЧС по Северной Осетии закрыло движение на участке от Владикавказа до поселка Ларс всех видов автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Грузии. В МЧС просили водителей выбирать другие маршруты. Также на шесть дней закрыли погранпереход с Монголией из-за празднования Нового года по лунному календарю.

В Кремле говорили, что у россиян нет оснований не доверять озвученным МЧС причинам закрытия погранпереходов с Грузией и Монголией. «Не должно быть никаких оснований не доверять. Обратитесь в МЧС, они вам разъяснят»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-колле.

Олеся Павленко