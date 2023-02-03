На Украине хотят создать штурмовые бригады для захвата Крыма

МВД Украины работает над формированием штурмовых бригад по захвату Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио главы ведомства Игоря Клименко.

В такие подразделения войдут добровольцы из действующих и бывших военных, пограничников и полицейских с боевым опытом, которые будут регулярно проходить тренировки. Штурмовые группы будут использовать в операциях на передовой, отметил Игорь Клименко.

Проект назвали «Гвардия наступления». В структуре МВД он объединит подразделения «Ураган», «Красная Калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), а также бригаду пограничников «Стальная граница» и штурмовой отряд национальной полиции «Ярость».

Ранее в Пентагоне скептично оценили планы Украины по захвату территории Крыма.

Анастасия Донскова

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