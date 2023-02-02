В Пентагоне сомневаются, что Украина сможет захватить Крым

Четыре чиновника Пентагона в ходе закрытого брифинга перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил заявили, что не верят в захват Крыма Украиной. Об этом сообщает Politico.

Сведения изданию подтвердили три человека, знакомые с содержанием брифинга.

«С точки зрения способности Украины сражаться и вернуть суверенную территорию, их замечательные результаты в отражении российской агрессии и постоянная адаптивность на поле боя говорят сами за себя»,— цитирует издание заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх.

По оценке главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, Украина не сможет вытеснить российских военных с территории до конца 2023 года.

Украинские власти намерены вернуть Херсонскую, Запорожскую области, Донбасс и Крым к 2024 году. С этой целью власти государства обратились к западным странам за новыми поставками вооружения, в частности дальнобойных ракет и авиатехники. США, Германия и Великобритания просьбу отвергли, поскольку, по их мнению, это может стать толчком в сторону эскалации конфликта.

Анастасия Донскова

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