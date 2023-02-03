Кремль хеджирует риски из-за эмбарго на нефтепродукты

В Кремле негативно относятся к решению западных стран ввести эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в дальнейшем эти ограничения приведут к разбалансировке рынков.

«Негативно, естественно, это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков. Мы, естественно, принимаем меры с тем, чтобы захеджировать (застраховать от рыночных колебаний цен.— "Ъ") наши интересы от тех рисков, которые в этой связи возникают»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

С 5 февраля вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт продуктов нефтепереработки из России. Кроме того, будут установлены предельные цены на экспорт в третьи страны дизельного топлива, нафты (продукт нефтепереработки, получаемый на первой стадии перегонки нефти) и мазута. По информации Bloomberg, стоимость российского дизельного топлива ограничат на уровне $100 за баррель, а нефтепродуктов — на уровне $45 за баррель.

Также с 5 декабря 2022 года действуют ограничения цен на российскую нефть, перевозимую морем. Потолок установлен на уровне $60 за баррель.

О том, какими будут последствия ограничения цен на топливо,— в материале «Ъ FM» «Нефтепродуктам определили свой потолок».

Милена Костерева