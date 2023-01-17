Между Петербургом и Калининградом начал ходить регулярный почтовый вагон

Почта России совместно с Федеральной пассажирской компанией (ФПК, дочерняя структура РЖД) запустили регулярный почтовый вагон на маршруте Санкт-Петербург — Калининград. Время доставки посылок и корреспонденции между городами сократится почти в полтора раза, сообщила пресс-служба ФПК.

Вагон вместимостью до 2 тыс. отправлений будет ходить один раз в неделю в составе поезда № 79/80. Он будет забирать грузы не только из Петербурга, но также Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия.

Ранее «Ъ-СПб писал, что «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК, дочерняя структура ОАО "РЖД") и городской комитет по транспорту рассматривают возможность организации тактового движения (через равные интервалы времени) пригородных поездов на Балтийском, Выборгском и Гатчинском направлениях. Сейчас в городе в режиме тактового движения следуют электрички в Павловск.

Подробнее — в материале «Железная дорога въезжает в интервал».

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