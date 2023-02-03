Ушедшая из РФ пермская IT-компания сократит более 100 сотрудников

IT-компания Miro сократит общую численность персонала своих подразделений на 7%, это 119 человек. Об этом сообщается в официальном заявлении гендиректора Miro Андрея Хусида, размещенном на сайте разработчика. Господин Хусид выразил сожаление по этому поводу, но пояснил, что такая большая команда больше не требуется для удовлетворения потребностей компании. Попавшие под сокращение работники получат выходное пособие, эквивалентное 14-недельной зарплате, выплату, компенсирующую отсутствие медицинской страховки после увольнения (для сотрудников в США), а также поддержку в дальнейшем трудоустройстве и визовые консультации (для тех, кто проживает за рубежом по рабочей визе).

В сообщении говорится, что помимо сокращения штата Miro «ужесточает расстановку приоритетов и расходы», особенно в таких областях, как наем, командировки и масштабные внутренние мероприятия.

Компания Miro была создана пермяками Андреем Хусидом и Олегом Шадриным в 2011 году. Является разработчиком одноименной платформы для совместной работы распределенных команд, которой на данный момент пользуются около 5 млн человек. В общей сложности в компании сейчас работает более 1,7 тыс. сотрудников. Офисы Miro располагаются в США, ЕС и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее у Miro был также филиал в Перми, однако после начала спецоперации РФ на Украине он прекратил работу, а его сотрудникам было предложено трудоустроиться в филиалы компании за рубежом. По информации «Ъ», компания тогда вывезла большую часть пермской команды в Ереван.

Как обстоят дела с вакансиями для IT-специалистов — в публикации «Ъ» «Компьютерные кресла свободны».

Екатерина Артемова, Пермь