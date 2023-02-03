В Свердловской области будут судить сотрудника таможни за продажу служебной информации

В Екатеринбурге завершили уголовное дело в отношении 41-летнего бывшего сотрудника таможни, который продал сведения, составляющие налоговую тайну, за 233 тыс. руб. Как сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР, он обвиняется в получении взятки в крупном размере и незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 183 УК РФ.

Установлено, что сотрудник Екатеринбургской таможни в 2021 году незаконно направил сведения, составляющие налоговую тайну, заинтересованному лицу, получив на банковскую карту за вышеуказанные незаконные действия взятку в сумме 233 тыс. руб. Канал передачи информации ограниченного доступа, незаконно полученной из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС), выявлен подразделениями по противодействию коррупции и службами информационной безопасности ГУИТ ФТС совместно с ФСБ.

Уголовное дело в отношении инспектора таможни и сотрудника коммерческой организации возбудили в марте 2021 года. Ранее сообщалось, что подозреваемые выгружали информацию о таможенном декларировании товаров, перемещаемых за границу России. Похищенная информация использовалась участниками внешнего рынка для занижения таможенной стоимости перемещаемых товаров и уклонения от уплаты таможенных платежей.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес таможни и контролирующих органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных»,— говорится в сообщении.

Дело рассмотрит Алапаевский городской суд Свердловской области.

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Диана Сунагатуллина