В Екатеринбурге сотрудника таможни задержали за продажу служебной информации

Отдел по расследованию особо важных дел Уральского следственного управления СКР на транспорте возбудил уголовное дело в отношении инспектора Екатеринбургской таможни и сотрудника коммерческой организации, сообщила пресс-служба СКР. Они подозреваются в незаконном собирании сведений, составляющих налоговую тайну.

По версии следствия, подозреваемые выгружали из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов информацию о таможенном декларировании товаров, перемещаемых за границу России. За незаконную передачу служебной информации инспектор получил от сотрудника коммерческой фирмы более 130 тыс. руб. взяток. Похищенная информация использовалась участниками внешнего рынка для занижения таможенной стоимости перемещаемых товаров и уклонения от уплаты таможенных платежей.

В зависимости от роли каждого задержанные подозреваются в получении и дачи взятки в значительном размере, незаконном собирании сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 183 УК РФ). В ближайшее время следователи предъявят им обвинение и направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Михаил Мананников