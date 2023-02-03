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Коммерсантъ FM
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Garmin показал стрелочные умные часы

Компания Garmin представила новые умные часы Vivomove Trend — особенностью новинки стал циферблат с физическими стрелками. Они выйдут на рынок в четырех вариантах цвета корпуса — стоимость новинки составит $270.

Часы Garmin Vivomove Trend

Часы Garmin Vivomove Trend

Фото: Garmin

Часы Garmin Vivomove Trend

Фото: Garmin

Выполненные в полимерном влагозащищенном корпусе 40 мм с безелем из нержавеющей стали часы имеют дисплей разрешением 346x254 точек. Сенсорный экран вписан в циферблат и при использовании дисплея физические стрелки динамически перемещаются, чтобы облегчить доступ к тачскрину. Аккумулятор обеспечивает новинке до пяти дней работы без подзарядки.

Как и другие аксессуары Garmin, модель Vivomove Trend оснащена комплексом датчиков, которые позволяют отслеживать состояние организма пользователя (частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, уровень стресса, качество сна и др.), а также фиксировать спортивные тренировки.

Аксессуар, который может работать со смартфонами на Android и iOS, имеет фирменный сервис бесконтактных платежей Garmin Pay.

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