Центральным электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» 90 лет

История предприятия неразрывно связана с историей развития энергосистемы страны; отсчет времени Центральные электросети ведут с 1933 года, с первого на Южном Урале электросетевого предприятия «Южно-Уральский район электрических сетей». В состав ЮУРЭС входили 10 подстанций напряжением 35 – 110 кВ с тринадцатью силовыми трансформаторами общей мощностью 112 МВА и 421 км линий электропередачи 35 – 110 кВ.



ПС 110 кВ Камыши, Аргаяшский район Челябинской обл.



Сегодня Центральные электрические сети обслуживают 110 подстанций 35 – 110 кВ общей мощностью более 2202 МВА, 3770 трансформаторных подстанций 6 – 10 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35 – 110 кВ (по цепям) составляет более 3623 тыс. км; линий электропередачи напряжением 0,4 – 10 кВ – около 12700 тыс. км.

«ЦЭС» – крупнейшее по территории ответственности производственное отделение филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», это 26,3 тысячи квадратных километров с населением более 2 млн. человек, что составляет 1/3 территории всей Челябинской области. Электросети протянулись с запада на восток – от Чебаркуля до Курганской области, и с севера на юг – от Свердловской области до Красногорска.

Центральные электрические сети обеспечивают пропуск мощности на предприятия металлургической индустрии и машиностроения, подстанции железнодорожной тяги и города Челябинска, социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения на территории 15-ти административных районов и городских округов Челябинской области.

Только за последние несколько лет специалистами ПО «ЦЭС» проведена модернизация воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Ю.Копи – Копейская Городская» протяженностью 4,6 км, что позволило значительно повысить надежность транзита электроэнергии от электроподстанции (ПС) 110 кВ «К.Городская» до крупных потребителей – таких, как АО «Копейский машиностроительный завод», а также обеспечить надежность и качество электроснабжения населения и социально-значимых объектов Копейского городского округа. Проведена реконструкция устройств релейной защиты и автоматики на ПС 110/10 кВ «Харлуши», ключевого центра питания социально-бытовых объектов и населения Сосновского района Челябинской области. В 2020-2022 гг. выполнена реконструкция на ПС 110/35/6 кв «Кыштым», завершен капитальный ремонт силовых трансформаторов на подстанциях 35 кВ в Аргаяшском, Красноармейском, Еманжелинском районах, Копейском городском округе.

Архив. Строительство захода на ПС 35 кВ



Подключенная мощность энергообъектов за пять лет составила 514,95 МВт, среди наиболее значимых – технологическое присоединение к электросетям компании Аргаяшской ТЭЦ (турбоагрегат №4), строительной площадки для АО «Томинский горно-обогатительный комбинат», инфекционной больницы в Малой Сосновке; средней общеобразовательной школы на 500 мест в с. Кунашак Кунашакского района Челябинской области; школы на 1100 мест в Сосновском районе, п. Западный и другие.

В структуре производственного отделения 11 районов электрических сетей: Аргаяшский, Уфалейский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кыштымский, Нязепетровский, Сосновский, Челябинский. В коллективе производственного отделения под руководством директора Александра. Золотова трудятся 1434 человека. На торжественном мероприятии в честь 90-летия предприятия лучшие работники отмечены отраслевыми и корпоративными наградами.

«Сплоченный коллектив производственного отделения многократно доказал свои лидерские качества, готовность воспринимать новое, умение сохранять и приумножать добрые традиции и эффективно трудиться. В любых, даже самых непростых условиях энергетики Центральных электрических сетей отлично выполняют свою основную задачу - надежно снабжают потребителей электроэнергией», - вручая награды, отметил заместитель генерального директора компании «Россети Урал» - директор филиала «Челябэнерго» Сергей Золотарёв.