Украина зимой впервые закупит газ через энергетическую платформу ЕС

Украина намерена следующей зимой закупить через энергетическую платформу Евросоюза (ЕС) 2 млрд куб. м. газа, сообщил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович. Он обсудил этот вопрос с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

«Я вам могу сказать, что Украина является одной из первых стран, которая так четко указала на необходимость этого»,— сообщил господин Шефчович на совместном заседании членов правительства Украины и ЕК, которое прошло в Киеве вчера, 2 февраля.

Кто будет финансировать закупка газа, не уточняется. Господин Галущенко также сказал, что Киев заинтересован в предоставлении своих подземных хранилищ для создания стратегических запасов странами Европы, передает его слова украинское издание «Главком».

Вчера Киев также посетили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и 14 еврокомиссаров. Госпожа фон дер Ляйен сказала, что ЕС «как никогда твердо поддерживает Украину». Их поездка состоялась в преддверии саммита ЕС—Украина, который пройдет в Киеве 3 февраля. Он станет первой встречей лидеров ЕС и властей Украины после того, как Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер