Рейтинговые очки 15 лучших теннисистов мира

Игрок На 03.02 (сгорят до 03.04) В том числе сгорят до 20.02 Сгорят 21.02–03.06 Сгорят 07.03–20.03 Сгорят 21.03–03.04

1. Новак Джокович (Сербия) 7070 (90) – 90 – –

2. Карлос Алькарас (Испания) 6730 (1860) 500 – 360 1000

3. Стефанос Циципас (Греция) 6195 (660) 345 180 45 90

4. Каспер Рууд (Норвегия) 5765 (895) 250 – 45 600

5. Андрей Рублев (Россия) 4200 (1300) 430 500 360 10

6. Рафаэль Надаль (Испания) 3815 (1100) – 500 600 –

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3715 (670) 650 – 10 10

8. Тейлор Фриц (США) 3410 (1180) 45 45 1000 90

9. Хольгер Руне (Дания) 3046 (61) 20 – 41 –

10. Хуберт Хуркач (Польша) 2995 (675) 45 180 90 360

11. Кэмерон Норри (Великобритания) 2760 (910) 340 300 180 90

12. Даниил Медведев (Россия) 2750 (405) – 180 45 180

13. Карен Хачанов (Россия) 2515 (110) 90 – 10 10

14. Александр Зверев (Германия) 2425 (340) 150 – 10 180

15. Фрэнсис Тиафо (США) 2305 (135) – – 45 90