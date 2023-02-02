Украина подписала с ЕС соглашение о едином рынке

В ходе заседания украинского правительства и Европейской комиссии в Киеве подписано соглашение об участии Украины в программе Евросоюза «Единый рынок». Также был подписан меморандум о стратегическом партнерстве стран в сфере возобновляемых газов, водорода, биометана и других синтетических газов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Бюджет программы (''Единый рынок''.— ''Ъ''.) составляет €4,2 млрд, а один из ее основных компонентов — развитие конкурентоспособности бизнеса. Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, которые являются фундаментом нашей экономики»,— написал Денис Шмыгаль в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

«Единый рынок» — программа, утвержденная на период с 2021 по 2027 год. Ее цель — упрощение доступа на рынки стран Евросоюза и поддержка бизнеса. Программа предусматривает в том числе поддержку конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в странах ЕС. €1 млрд из бюджета планируется направить на финансирование программы COSME, которая специализируется в частности на обеспечении доступа предпринимателей к европейскому финансированию.

Лусине Баласян