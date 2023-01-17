С 20 января «Ласточки» начнут курсировать из Екатеринбурга в Североуральск

По Свердловской железной дороге (СвЖД) с 20 января ежедневно начнут курсировать скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов – Бокситы (Североуральск), сообщила пресс-служба СвЖД. Электричка будет делать остановки на станциях: Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, о.п. ВИЗ. Перевозки будет осуществлять АО «Свердловская пригородная компания» (СПК, совместное предприятие СвЖД и правительства Свердловской области).

Поезд №7076 сообщением Бокситы–Екатеринбург будет отправляться в 04:15 (местное время) и прибывать в столицу Урала в 11:44.

Поезд №7075 сообщением Екатеринбург-Бокситы будет отправляться в 16:00 и прибывать на конечную станцию в 23:30. До февраля на проезд будет действовать специальный тариф 883 руб.

«Ранее добраться из Екатеринбурга до станции Бокситы можно было только с пересадкой в Серове с поезда на междугородний автобус. После запуска на направлении Екатеринбург–Бокситы пригородных "Ласточек" время в пути сократится на два часа по сравнению с мультимодальным маршрутом»,— говорится в сообщении СвЖД.

В прошлом году СвЖД запустила «Ласточки» из Екатеринбурга в Качканар и в Красноуфимск.

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Алексей Буров