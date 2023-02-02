The Times: следователи ФРГ не отбрасывают версии причастности к взрывам на «Северных потоках» западного государства

Германские следователи, расследующие сентябрьские взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», «открыты для теорий о том, что некая западная держава осуществила взрывы с целью возложить вину за них на Россию».

Это заявление содержится в публикации британской The Times, где газета перечисляет основные факты о событии, которое сама же называет тайной, далекой от раскрытия и достойной пера Агаты Кристи. В частности, газета цитирует анонимного западного эксперта, который, по словам The Times, поражен скудостью информации. «Это крупный удар по инфраструктуре. Странно, что мы слышим об этом так мало»,— цитирует эксперта газета.

Она же приводит и мнение представляющего Партию зелёных председателя комитета Бундестага по разведке Константина фон Нольца, который в интервью газете Tagesspiegel потребовал от федерального правительства прервать молчание по этому вопросу и придать расследованию большую прозрачность или «как минимум представить убедительную версию».

Напомним, что аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» случились 26 сентября 2022 года. Первой о них сообщила Дания, выявившая значительную утечку газа. Шведские власти позже сообщили о том, что причиной аварии стали взрывы. Впоследствии было признано, что взрывы были преднамеренными. Собственные расследования ведут Норвегия, Дания и Германия. Генеральная прокуратура России расценила взрывы как «акт международного терроризма». Ответственность за атаку до сих пор никто на себя не взял.

Кирилл Пряничкин