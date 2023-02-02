ЕЦБ повысил ключевые ставки на 0,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении трех ключевых ставок на 50 базисных пунктов и планирует продолжить повышать их.

Как сообщил ЕЦБ, с 8 февраля будут повышены процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по линии маржинального кредитования и депозитной линии до 3,00%, 3,25% и 2,50% соответственно. При этом совет управляющих ЕЦБ заявил, что «будет придерживаться курса на значительное и устойчивое повышение процентных ставок» и поддерживать их на уровнях, которые позволят странам еврозоны приблизиться к среднесрочному целевому показателю инфляции 2%.

Ранее член управляющего совета Европейского центробанка и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот предупреждал, что ЕЦБ «совершенно точно не остановится на однократном повышении ставки на 0,5%».

ЕЦБ активно поднимает учетные ставки для борьбы с инфляцией, которая в последние месяцы хотя и несколько замедлилась, но все еще остается высокой для ЕС — 9,2%. В прошлом году ЕЦБ четыре раза повышал ставку, доведя ее до 2%.

Кирилл Сарханянц