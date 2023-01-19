ЕЦБ не остановится на однократном повышении ставки на 0,5%

Член управляющего совета Европейского центробанка (ЕЦБ) и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил в интервью телеканалу CNBC, что ЕЦБ «совершенно точно не остановится на однократном повышении ставки на 0,5%».

В настоящее время участники рынка ожидают, что на своем ближайшем заседании, которое пройдет во Франкфурте 2 февраля, ЕЦБ может объявить о повышении учетной ставки сразу на 0,5%, тогда как более традиционным является повышение на 0,25%. Судя по словам господина Кнота, даже такое существенное повышение ставки не будет разовым.

ЕЦБ активно поднимает учетные ставки для борьбы с инфляцией, которая в последние месяцы хотя и несколько замедлилась, но все еще остается высокой для ЕС — 9,2%. В прошлом году ЕЦБ четыре раза повышал ставку, доведя ее до 2%.

Евгений Хвостик