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Коммерсантъ FM
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В Тбилиси опасаются, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Грузией из-за ситуации вокруг Саакашвили

МИД Украины потребовал от грузинских властей немедленно передать Киеву гражданина Украины Михаила Саакашвили, который в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии, а сейчас отбывает шестилетний срок заключения по обвинению в превышении служебных полномочий.

Накануне, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой на грузинское руководство, обвинив Тбилиси в попытке убийства господина Саакашвили в клинике, где тот сейчас лечится. При этом президент Зеленский продемонстрировал фотографии Михаила Саакашвили, похудевшего за время заключения на 60 кг, то есть потерявшего половину своего первоначального веса.

Заявление МИД Украины выдержано в не менее резких выражениях с привлечением исторических аллюзий. «В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни»,— утверждает украинский МИД.

По мнению украинского дипломатического ведомства, «грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС» и «свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии».

Заявление завершается требованием «немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. «Не играйте с жизнью человека ради политической мести»,— говорится в заявлении украинского МИДа.

Информированный грузинский эксперт, бывший депутат парламента Паата Чекуришвили сказал «Ъ», что, по его данным, Украина готовится разорвать дипломатические отношения с Грузией, если Михаил Саакашвили не будет немедленно освобожден.

Как известно, в мае прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси, после того как грузинское правительство запретило отряду местных добровольцев вылететь чартерным рейсом для участия в обороне Киева. Президент Украины тогда назвал позицию властей Грузии «аморальной».

О том, как Киев обвинил Тбилиси в "порочащих связях" с Москвой,— в материале «Ъ» «На холмах Грузии везут в ночную мглу».

Георгий Двали, Тбилиси

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