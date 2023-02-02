Норвегия выделит средства из своего нефтяного фонда для помощи Украине

Норвежский фонд благосостояния (нефтяной фонд) увеличит траты на военную и гуманитарную помощь Украине в ближайшие годы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Юнас Гар Стёре, его слова приводит Reuters.

«Это приведет к временному увеличению трат из суверенного фонда благосостояния»,— сказал Юнас Гар Стёре в парламенте Норвегии.

Господин Гар Стёре не уточнил, сколько денег из фонда будет вложено в помощь Украине. По его словам, это будет многолетним обязательством. Он добавил, что эти вложения не окажут какого-либо влияния на экономику Норвегии.

Норвежский фонд благосостояния — крупнейший в мире государственный инвестиционный фонд. Он владеет около 1,5% акций в мире. К концу 2022 года состояние фонда оценивалось в $1,24 трлн (12,4 трлн крон). По итогам года убыток фонда составил рекордные $164 млрд (1,64 трлн норвежских крон).

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Олеся Павленко