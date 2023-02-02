Politico: европейских политиков попросили не носить одежду цвета хаки и яркие цвета во время саммита в Киеве

Главный секретариат Еврокомиссии рекомендовал политикам Евросоюза носить обычную деловую одежду во время двухдневного саммита в Киеве. Дипломатов попросили не надевать зеленую или яркую одежду, а также цвета хаки. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Мишель и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Шарль Мишель и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Politico отмечает, что зеленая военная футболка стала формой президента Украины Владимира Зеленского во время военного конфликта с Россией. ЕК не стала комментировать изданию причины запрета одежды зеленых и ярких цветов, а также цвета хаки.

В документе, кроме того, попросили участников саммита путешествовать с рюкзаком. Там отметили, что точное время в пути неизвестно и участники саммита должны быть готовы отправиться на официальные мероприятия саммита в случае необходимости.

Двухдневный саммит ЕС—Украина в Киеве пройдет 2 и 3 февраля. По информации Euraktiv, на нем ЕС не будет давать никаких обещаний по ускоренному вступлению Украины в ЕС. Саммит должен проходить ежегодно, однако в 2022 году его перенесли на начало 2023 года.

Что происходит на 344-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко